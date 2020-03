Archie vai passar verão com a rainha

Archie, Meghan, Harry

Foto: Toby Melville / EPA

01:30

Os duques de Sussex aceitaram o convite de Isabel II para passar o verão no castelo de Balmoral, na Escócia, com o filho, Archie, de dez meses. De acordo com o ‘The Times’, esta situação, a realizar-se, marcará o regresso do menino ao Reino Unido depois de vários meses no Canadá, onde os pais decidiram passar a maioria do seu tempo, agora que já não são membros ativos da realeza.Esta será, também, uma oportunidade única para a rainha, de 93 anos, passar tempo com o bisneto.Contudo, é possível que Harry e Meghan visitem o Reino Unido já em junho na companhia do filho, para participarem no Trooping the Colour, uma celebração que serve para assinalar o aniversário oficial da monarca (apesar de esta completar 94 anos no dia 21 de abril) e da Commonwealth.