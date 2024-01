Arguidos do processo da morte de Sara Carreira conhecem sentença hoje

Tony e a filha, Sara Carreira

Mais de três anos após

a trágica morte de Sara Carreira, é conhecida esta sexta-feira, no Tribunal de Santarém, a sentença para os quatro arguidos envolvidos no processo - Ivo Lucas, Cristina Branco, Paulo Neves e Tiago Pacheco.



O Ministério Público deu como provados todos os factos da acusação no caso do acidente que vitimou a filha de Tony Carreira, a 5 de dezembro





de 2020, na A1, junto a Santarém, e pediu pena de prisão suspensa superior a dois anos e meio para Ivo Lucas, pena suspensa superior a um ano para Cristina Branco, pena suspensa superior a três anos e meio para Paulo Neves e multa para Tiago Pacheco.

até três anos, enquanto Ivo Lucas, condutor do carro onde seguia Sara, está acusado de homicídio negligente

na forma grosseira, passível de pena de prisão até cinco anos.



O mesmo crime foi imputado a Paulo Neves. Tiago Pacheco está acusado de condução perigosa.