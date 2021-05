Ariana Grande mostra detalhes do casamento secreto

O álbum de fotografias foi divulgado através das redes sociais da artista, que conta com mais 237 milhões de seguidores (só no Instagram). Nelas, Ariana revela alguns momentos dos preparativos da festa, os detalhes do vestido de noiva e o local da celebração.Ari, como é carinhosamente tratada pelos fãs, e Dalton namoram desde janeiro de 2020. Começaram a viver juntos no primeiro confinamento geral, que o Mundo enfrentou devido ao surgimento da pandemia de Covid-19. O pedido de casamento surgiu em dezembro.Atualmente, Ariana Grande vive uma fase de grande felicidade ao lado do marido Dalton.