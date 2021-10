Arma com a qual Alec Baldwin matou por acidente deveria estar descarregada

Alec Baldwin foi o autor do disparo acidental que matou Halyna Hutchins

Foto: Reuters

25 out 2021 • 22:51

Vanessa Fidalgo

O disparo que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do filme ‘Rust’, na passada quinta-feira, aconteceu, afinal, durante o ensaio de uma cena e o ator Alec Baldwin estava convencido que a arma que empunhava estava descarregada, segundo declarações do realizador Joel Souza às autoridades de Santa Fé, EUA.De acordo com os media norte-americanos, Joel Souza, que foi igualmente atingido pelo disparo, afirmou que Baldwin recebeu a arma da produção, tendo-lhe sido dito que não tinha munições. Depois, acrescentou o realizador, Alec Baldwin começou a "ensaiar um tiroteio cruzado" no cenário, mas "ao passar com o revólver junto ao corpo apontou para uma câmara e a arma disparou", atingindo a diretora de fotografia ucraniana, de 42 anos.Joel Souza estava junto a Halyna, a olhar por cima da câmara, quando ouviu aquilo que parecia ser "um chicote e um estalo alto". A investigação está agora centrada em Hannah Gutiérrez-Reed, responsável pelas armas cenográficas, e no assistente de realização, Dave Halls, que entregou a arma supostamente descarregada a Baldwin.À CNN, duas pessoas que trabalharam com Halls no passado, queixaram-se de que este já tinha desrespeitado os protocolos de segurança para o uso de armas e pirotecnia, além de ter um comportamento sexual impróprio no local de trabalho.