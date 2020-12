Armanda Leite fala do acidente que vitimou Angélico Vieira: “Esqueci-me de tudo”

Armanda Leite, uma das sobreviventes do acidente de viação que vitimou Angélico Vieira em junho de 2011 revelou pormenores sobre a fatídica viagem. Em entrevista ao programa de Júlia Pinheiro, que foi repetida esta terça-feira, a jovem de 26 anos contou que perdeu a memória do dia do acidente. "Esqueci-me de tudo o que se passou no acidente. Daquele dia, apagou tudo ", disse.

Apesar de se lembrar de Angélico, que conheceu dias antes de fazer a viagem, a angolana não se lembra dos restantes passageiros que seguiam no carro nem dos dias em que esteve internada no hospital de Santo António no Porto: "Memória só comecei a ter muito tempo depois. Na altura, nem sei se pensava… estava em qualquer sítio a passar férias, sei lá. Penso que não senti dores".

A jovem, que continua dependente de uma cadeira de rodas, não mexe o lado direito e tem sequelas a nível cognitivo. "Acho que qualquer ser humano na minha situação começa a perder a esperança", confessou.

Enquanto esteve internada, Armanda contou com o apoio do pai, José Borges Leite que reconhece ser "o melhor pai do mundo": "Largou tudo em Angola para estar aqui. A empresa dele foi à falência". "Eu tinha terapeutas da fala, tudo, mas quem me ajudou e ensinou a falar foi ele", disse.

"Ao Angélico não ia apontar o dedo. Sabia que ele não bebia, não tinha vícios. Depois de ir ao local do acidente fiquei logo mais descansado por não ter sido ele. Não vou afirmar que não houve excesso de velocidade, mas que o acidente não foi por culpa dele sempre tive consciência disso", garantiu o pai da jovem.