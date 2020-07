Armando Gama afirma: "Só fiz bem à minha família"

Armando Gama viu a vida dar uma volta de 180 graus quando a ex-companheira, Bárbara Barbosa, o acusou de violência doméstica, em janeiro.Na altura, o músico de 66 anos foi detido pelo núcleo antiviolência doméstica da GNR de Lisboa, mas garantiu sempre estar inocente. Agora, meio ano depois, o Ministério Público formalizou a acusação ao artista, estando em causa um crime de violência doméstica e outro de posse ilegal de arma.Contactado pela ‘Vidas’, Armando Gama mantém a postura calma que o caracteriza e mostra uma atitude positiva quanto ao julgamento., começa por dizer., explicou, negando os dois crimes de que é acusado.A moldura penal prevê um cúmulo jurídico de dez anos de prisão, no entanto, o Ministério Público de Sintra, responsável pela acusação, diz que o arguido "não deve ser punido com mais de cinco anos, por não ter antecedentes", caso sejam confirmados os factos.A acusação refere que o casal se conheceu no ano de 2010 e que o filho, António, nasceu três anos depois. Sendo que, em datas não apuradas, o menino terá sido verbalmente maltratado pelo pai.Armando Gama e Bárbara Barbosa têm 33 anos de diferença e em 2011 chegaram a falar publicamente do amor que os unia na televisão. O antigo casal conheceu-se na rua depois de a jovem pedir um autógrafo a Armando, aprofundando-se depois a amizade, contou o músico no programa de Fátima Lopes na TVI.Seguiu-se uma relação de 10 anos e, em maio de 2019, tudo parecia correr sobre rodas quando Bárbara escreveu a biografia do músico, ‘Esta Balada Que Te Dou’.Recorde-se que Armando Gama foi casado durante 26 anos com Valentina Torres, antiga locutora da RTP.A acusação refere ainda que entre agosto e novembro do ano passado, Bárbara Barbosa terá sido agredida três vezes, sendo que, em duas destas ocasiões, houve tentativas de estrangulamento por parte de Armando Gama.