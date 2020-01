Armando Gama impedido de se aproximar da ex-mulher e do filho

01:30

Miguel Curado

O cantor Armando Gama, preso na terça-feira por uma unidade anti-violência da GNR de Lisboa por agressões sobre a agora ex-companheira, Bárbara Barbosa, poderá ver a medida de coação agravada se persistir com ataques à vítima.O magistrado que interrogou o músico deixou bem vincado que o afastamento da mulher e saída da habitação que lhe foram aplicados são para serem cumpridos.À mínima infração, o juiz irá debruçar-se sobre o processo. E, caso considere que o comportamento de Armando Gama possa colocar em causa a integridade da ex-mulher, e do filho de ambos, de 6 anos, será ponderada a colocação de uma pulseira eletrónica.Caso esse cenário aconteça, a ideia será a de passar a vigiar todos os passos do cantor, e também Bárbara Barbosa ficará com um dispositivo (chamado botão de pânico), que alertará as forças de segurança para eventuais situações de perigo.