Armando Gama regressa à TV após acusações de violência doméstica: "Perdi peso"

Visivelmente diferente, o apresentador questionou-o acerca da mudança física.O certo é que a aparência do músico deu nas vistas. No entanto, Herman optou por não explorar o assunto e avançou com a conversa acerca das memórias passadas do 'Festival da Canção'.Na sequência do escândalo familiar, o artista que se popularizou com a canção 'Esta Balada Que Te Dou', em 1983, perdeu o emprego em vários espaços de música noturna e foi obrigado a encontrar uma nova residência.