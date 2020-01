Armando Gama sem trabalho após escândalo de violência doméstica

Armando Gama está a viver uma das fases mais difíceis da sua vida.De acordo com a revista 'Sábado',Além disso, vive em casa de um amigo. De acordo com a publicação, a vivenda onde morou com a antiga companheira, 33 anos mais nova, foi comprada pelo pai dela, na intenção de colocá-la em nome do neto.

Armando Gama e Bárbara Barbosa têm um filho em comum, de seis anos.