Armie Hammer quebra silêncio sobre acusações de abuso sexual e canibalismo

Dois anos depois de ter sido acusado de abuso sexual e canibalismo, o ator Armie Hammer



Numa entrevista ao 'Airmail News', Hammer revelou que foi violado por um padre, quando tinha apenas 13 anos, e que isso afetou completamente sua visão sobre o mundo, tornando-o emocionalmente abusivo.



"O que isso fez por mim foi introduzir a sexualidade na minha vida de uma forma que estava completamente fora do meu controle. Eu estava impotente naquela situação. A sexualidade foi-me apresentada de uma forma assustadora. Os meus interesses passaram a ser: quero ter o controle da situação, sexualmente", revelou o artista, de 36 anos.



Armie Hammer, que se celebrizou em filmes como 'A Rede Social' e 'Chama-me Pelo Teu Nome', foi acusado por várias mulheres de as ter envolvido em fantasias que envolviam violência física, abuso sexual e até canibalismo.

Após as acusações, durante as quais foram divulgadas mensagens trocadas entre o ator e as alegadas vítimas, Hammer foi dispensado pela sua agência e a Paramount encerrou o contrato com ele, despedindo-o da série ‘The Offer’.

Por fim, a sua mulher, Elizabeth Chambers, com quem tem três filhos, pediu o divórcio.



Apesar de admitir que se comportou de forma "tóxica e abusiva emocionalmente" com as mulheres que o acusaram, Hammer nega que tenha cometido os crimes. "Eu estava com essas mulheres, de 20 e poucos anos, enquanto eu tinha mais de 30. Era um ator de sucesso naquele momento. Elas poderiam ter ficado felizes só por estarem comigo, podem ter dito 'sim' a coisas nas quais não se sentiam à vontade", confessa.



Com a vida destruída, Hammer ponderou o suicídio: "Entrei no oceano, nadei o mais longe possível e esperei para me afogar, ou que fosse atropelado por um barco ou comido por um tubarão. Foi quando percebi que os meus filhos estavam na praia e que não poderia fazer isso com eles."