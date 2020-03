Arnold Schwarzenegger doa quase um milhão de euros para ajudar no combate ao coronavírus

criou o

Frontline

Responders Fund, cujo o

objetivo

é fornecer os equipamentos de

proteção

necessários, como máscaras ou luvas, a todos os que estão na linha da frente no combate da

pandemia.



Foi através dessa iniciativa que fez a doação, contributo que destacou através das redes sociais.

Arnold Schwarzenegger decidiu, tal como algumas celebridades têm feito nos últimos tempos, ajudar no combate ao coronavírus.O ator de 72 anos doou uma fortuna de cerca depara ajudar os profissionais de saúde que estão dedicados a esta causa.O antigo governador da Califórnia partilhou um apelo nas redes sociais onde conta que

"Nunca acreditei em sentar no sofá e reclamar sobre como as coisas estão más. Sempre acreditei que todos deveríamos fazer a nossa parte para melhorar as coisas", começou por dizer.

"Esta é uma maneira simples de proteger os nossos verdadeiros heróis que estão em ação na linha da frente dos nossos hospitais, e tenho orgulho em fazer parte disto. Doei um milhão de dólares e espero que todos vocês possam ajudar a apoiar estes heróis", acrescentou, apelando aos seguidores que possam ajudar, para o fazerem.



O gesto solidário de Arnold Schwarzenegger, que admitiu ter "orgulho" em participar e sensibilizar para esta causa, foi bastante elogiado pelos seguidores.