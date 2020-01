Arrufos fazem tremer relação de João Félix com atriz

O romance de João Félix, de 20 anos, e de Margarida Corceiro, de 17, vive um período conturbado. O casal enfrenta uma crise na relação - que começou no último verão - o que provocou um afastamento entre os dois ao longo dos últimos dias.Devido ao arrufo, o craque do Atlético de Madrid e a atriz eliminaram-se nas redes sociais. Uma atitude que não passou despercebida aos olhos dos fãs e seguidores que acompanham ao pormenor a relação do internacional português. No entanto, no final do dia de sexta-feira, voltaram a seguir-se no Instagram."Eles são jovens, vivem uma relação à distância e, além disso, são ambos muito assediados. É normal que haja arrufos e zangas. Acabam, mas depois fica tudo bem", diz uma fonte, acrescentando que tanto a atriz como o ex-futebolista do Benfica sofrem com ciúmes. Quando jogava nos encarnados, João Félix quase passava despercebido. Mas agora tem uma enorme legião de fãs e, numa entrevista recente, até assumiu que passou a ser muito mais abordado pelo sexo feminino.Um dos fãs que notou que o casal tinha deixado de se seguir nas redes sociais atribuiu as fracas prestações de Félix nos ‘colchoneros’ ao mal-estar na relação com Margarida Corceiro. E antes disso já havia quem dissesse que a jovem atriz estava a desconcentrar o atleta.Recorde-se que Félix e Margarida assumiram o relacionamento durante o verão de 2019, após a transferência do Benfica para o Atlético de Madrid. Apesar das diversas visitas da atriz à capital espanhola, osabe que atualmente o casal encontra-se separado pela distância, o que tem dificultado a reconciliação.Após a sua mudança para Madrid, João Félix alterou drasticamente o seu estilo de vida. O craque, que aufere um salário anual que ultrapassa os seis milhões de euros, já vive como um verdadeiro milionário. Mora numa moradia de luxo idêntica à de Cristiano Ronaldo, situada no mesmo bairro de La Finca, um dos mais exclusivos da capital espanhola, reservado a craques e outras estrelas, com todas as mordomias das quais não dispensa nesta fase da sua vida.Também no que diz respeito às férias, João Félix inovou e não olha a gastos no momento de se divertir. Prefere gozar os dias de descanso em destinos de elite, como o Dubai, onde já ficou hospedado num hotel de luxo com a namorada, Margarida Corceiro.Nas redes sociais, as declarações de amor entre os dois multiplicam-se. E sempre que vai a Madrid, Margarida Corceiro partilha momentos ao lado do namorado.O namoro entre João Félix e Margarida conta com a aprovação dos pais do jovem. Recentemente, a atriz esteve num evento em que também se encontravam os pais do craque.Foi durante uma entrega de prémios no Dubai, no final do ano passado, que o casal surgiu pela primeira vez junto. Os dois mostraram-se apaixonados na cerimónia.