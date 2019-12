Carolina Loureiro faz sacrifícios pelo namorado

Carolina Loureiro e Vitor Kley

Carolina Marques Dias

Carolina Loureiro e Vitor Kley conheceram-se no verão e deste então as demonstrações de amor entre os dois têm sido uma constante. Separados pelo oceano Atlântico, tem sido difícil para o casal estar junto.Mas a beldade portuguesa está disposta a fazer vários sacrifícios para que o namoro resulte e está de partida para o Brasil para ir passar o Natal com o seu mais-que-tudo.Depois de ter sido revelado através das redes sociais que Carolina Loureiro ia passar a época festiva com o cantor, uma nova troca de brincadeira entre os dois revela que a atriz chega ao Brasil esta segunda-feira, dia 23., escreveu Vítor Kley.De forma a poder estar com o namorado, a estrela revelação da SIC vai passar os últimos dias do ano em terras de Vera Cruz acabando, assim, por estar longe da família no Natal.