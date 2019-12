Como Ljubomir Stanisic superou o vício das drogas

Pesadelo na cozinha, ljubomir Stanisic, 100 maneiras

18:10

Carolina Cunha

O caminho foi longo até Stanisic ter conquistado um lugar de destaque na cozinha portuguesa. Depois de ter vivido o drama da falência, com uma dívida de meio milhão, o chef ultrapassou um verdadeiro pesadelo em que caiu, a adição de drogas – que se tornaram no seu maior refúgio.Em entrevista ao blogue ‘Papas na Língua’, o chef assumiu este problema e revelou que chegou a ter consultas com um psicanalista com o intuito de resolver a situação:, disse.Ljubomir assumiu que conseguiu ultrapassar o vício das drogas sozinho, sem recorrer a nenhum internamento em clínicas, num dos momentos mais dramáticos da sua vida.Atualmente, o cozinheiro, que assume que ainda fuma charros, confessa que rejeita o consumo de drogas pesadas e não esconde que obriga os funcionários dos restaurantes, de que é dono, a fazer análises para haver um maior controlo. O chef explica ainda que se lhe tivessem feito o mesmo, provavelmente, teria tido mais responsabilidade.