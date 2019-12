William e Kate Middleton disputam Coroa com Carlos

Afinal, o príncipe Carlos pode nem chegar ao trono e substituir a mãe, a rainha Isabel II, como previsto. De acordo com a imprensa britânica, o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, passaram a fazer parte do leque de possíveis sucessores à coroa., afirma uma fonte citada pela revista ‘In Touch’, que coloca em causa a vontade da monarca em querer o filho na liderança da família., alerta a mesma fonte.O suposto anúncio feito por Isabel II terá acontecido de forma secreta numa reunião familiar e apanhou quase todos os membros de surpresa. Só protegido pelas leis é que Carlos conseguirá alcançar o trono. Mas há um outro obstáculo. O companheiro de Camilla Parker Bowles poderá ser secretamente ‘obrigado’ a abdicar do título de rei em prol do filho mais velho.O plano para a sucessãoSão várias as publicações que asseguram que a retirada de Isabel II do poder vai acontecer dentro de 18 meses. Período que coincide com as comemorações do seu 95.º aniversário. A mãe de Carlos e André já sente vontade de retirar-se para afastar-se em definitivo das polémicas que têm ensombrado a família. Segundo a ‘In Touch’, a comunicação do Palácio de Kensington já começou a traçar dos detalhes da cerimónia que pretendem que seja emitida pela televisão para todo o Mundo. O valor do projeto está neste momento estimado em mil milhões de euros.Guerras familiaresUm dos motivos da vontade de Isabel II em se aposentar estará relacionado com a postura de Meghan Markle e do príncipe Harry. Os duques afastaram-se por completo das rotinas da restante família e optaram por viver fora do Palácio. A ausência de Harry e a mulher na noite de Consoada em família também está a provocar reboliço. O afastamento assumido entre os irmãos William e Harry, assumido por este último, também não agradou à rainha. O duque de Sussex confirmou o conflito numa entrevista televisiva que alimentou as polémicas na coroa.