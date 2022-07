Artistas solidários com Pedro Abrunhosa nas críticas a Putin

Pedro Abrunhosa

Foto: MovePhoto

01:30

Vânia Nunes

Catarina Furtado é mais um dos rostos mediáticos que se mostra solidário com Pedro Abrunhosa, após as críticas ao artista por parte da embaixada da Rússia em Portugal. "Todos pelo Pedro, pela democracia. Não a ameaças!", partilhou a apresentadora, divulgado um comunicado assinado por vários artistas.Irma fez o mesmo. "Apoio-te incondicionalmente", escreveu. Carolina Deslandes, Jimmy P, Agir, Kasha, Karetus, HBM e David Fonseca foram outros dos rostos que se associaram ao movimento #JeSuisAbrunhosa."Tal como o MNE [Ministério dos Negócios Estrangeiros], também nós, artistas, músicos, cidadãos, temos que demonstrar a nossa indignação e estar solidários com o Pedro", pode ler-se."Não foi só o artista Pedro Abrunhosa a ser intimidado, foi toda a classe artística nacional". Abrunhosa expressou-se contra Putin num concerto em Águeda e desde então diz sentir-se "intimidado" pela embaixada russa.