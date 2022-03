Artistas unidos para ajudar a Ucrânia

Cuca Roseta, Gisela João, Marisa Liz, Pedro Abrunhosa, Paulo de Carvalho, Diogo Piçarra ou Fernando Daniel são apenas alguns dos 32 artistas que participam no espetáculo ‘Uma Voz pela Paz’, que dia 15 toma conta da Super Bock Arena, no Porto. Trata-se de um concerto solidário pelas vítimas da guerra na Ucrânia e cujas receitas revertem na totalidade para três instituições: Cruz Vermelha Ucraniana, a ONG Voices Of Children e a UBTS - Emergency Center.Este espetáculo surge um dia depois de se ter anunciado um outro concerto solidário, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, dia 11, com Camané, Carminho e Salvador Sobral, entre outros. A SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) anunciou também, entretanto, que irá promover um outro concerto, em Lisboa, com a participação de músicos e outros agentes culturais.A guerra continua assim a mobilizar artistas por todo o mundo. Ontem, os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis (nascida em Chernivtsi, no Sudoeste da Ucrânia) anunciaram uma angariação de fundos na plataforma GoFundMe com o objetivo que reunir 2,72 milhões de euros para ajudar as vítimas.A Rainha Isabel II fez um generoso donativo ao Comité de Desastres e Emergências para apoiar a Ucrânia. "Um profundo agradecimento a sua majestade por continuar a apoiar-nos e pelo generoso donativo para o Apoio Humanitário à Ucrânia", agradeceu a entidade.O médico dentista Miguel Stanley mostrou-se emocionado, ontem, em direto na CMTV, através de videochamada, depois de ter deixado o sogro na fronteira com a Ucrânia. Victor, de 68 anos, é ucraniano e quis voltar ao seu país para "ajudar na guerra" contra a Rússia."Está a caminho de Lviv. Está toda a gente a fugir e ele está a entrar. Tenho um sentimento duplo. Por um lado, receio por ele, por outro, compreendo perfeitamente", começou por relatar Miguel Stanley, afirmando que foi uma despedida muito difícil. "Mas com muito orgulho ao mesmo tempo." O médico português, casado com uma ucraniana aproveitou a sua viagem até à Polónia para levar bens de primeira necessidade na carrinha em que seguiram, mobilizando um grupo de amigos que o ajudaram na operação. "Isto tem de acabar rapidamente. E mesmo que isso aconteça, as consequências são inconcebíveis. Isto é uma coisa quase de proporções bíblicas. Não dá para acreditar", lamentou.Os UHF lançaram o tema ‘Ucrânia Livre’, uma readaptação do tema ‘Sarajevo (verão de 92)’, de intervenção social, que retratava a barbaridade da guerra que renasceu na Europa em 1992. "Há 30 anos reagi à estupidez de uma guerra fratricida", começa por dizer António Manuel Ribeiro, "trinta anos passados, a besta regressou à Europa com o seu cortejo de artefactos bélicos...". E deseja: "Que a canção desperte o melhor que o ser humano tem: solidariedade, amor fraterno, equilíbrio, paz."