Mulher não fala com Timberlake após traição

O casamento entre Justin Timberlake, de 38 anos, e Jessica Biel, de 37, está por um fio.Segundo a imprensa internacional, desde que começaram os rumores de que o cantor traiu a mulher com Alisha Wainwright, de 30 anos, sua colega no filme ‘The Palmer’, a atriz deixou de falar com o marido, com quem está casada desde 2012.Arrependido de ter traído Jessica, Timberlake está disposto a ter terapia de casais de forma a tentar salvar o seu casamento.A polémica começou quando o jornal ‘The Sun’ partilhou um vídeo em que a estrela de Hollywood foi vista em clima íntimo com Alisha Wainwright. Os dois foram filmados de mãos dadas e a trocar carícias.Para piorar a situação, o ator estava alcoolizado.Depois de o vídeo se ter tornado viral, Timberlake sentiu necessidade de vir a público pedir perdão à mulher., escreveu nas suas redes sociais.