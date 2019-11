Sofia Ribeiro revela: "A psicanálise ajudou-me"

A atriz de 35 anos conta que sofre com crises de ansiedade e já teve ataques de pânico.

Sofia Ribeiro partilhou fotos em biquíni que tinha tirado nas Maldivas

Foto: Direitos Reservados

13:54

Asituação já está mais controlada, no entanto, a ansiedade continua a ser um dos problemas que afetam o dia a dia de Sofia Ribeiro. A atriz de 35 anos falou sem tabus sobre o assunto com os seguidores., partilhou.Sofia contou ainda que se tem esforçado por manter um estilo de vida mais saudável, sendo assídua nas idas ao ginásio e mais cuidadosa com a alimentação.Treino, disse, revelando que atualmente pesa