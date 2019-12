Ângelo Rodrigues fecha ciclo de sofrimento e perdoa mãe e irmã

Um mal que veio por bem! Ângelo Rodrigues, de 32 anos, revela-se muito feliz por ter recuperado a união com a família, em especial com a mãe e os irmãos a tempo do Natal, um cenário que há cerca de quatro meses - quando deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma infeção generalizada na zona nas nádegas, devido à administração de testosterona - foi completamente descartado pelos médicos, que previam que passasse mais tempo internado.Este episódio mudou para sempre a visão do galã da ficção nacional sobre o conceito da palavra família., revelou Ângelo em conversa com Cristina Ferreira.Sem nunca especificar os momentos que o fizeram afastar das origens no Porto e quase cortar relações com a família, Ângelo mostra-se preparado para um futuro de maior afeto:Com a família novamente unida, o ator está, agora, focado em recuperar o andar. A obsessão pela imagem, garantiu, já faz parte do passado., destacou, acrescentado que tal se deveu a episódios traumáticos durante a adolescência:Hoje, Ângelo descarta voltar às loucuras que cometeu no passado.Além de ter recuperado a união da família, Ângelo ganhou um passaporte para o estrelato na SIC. Este sábado, 21, vai poder assistir ao telefilme ‘Golpe de Sorte: Um Conto de Natal’, que conta com a participação do ator:, disse.O maior de todos os destaques ainda está por vir... A SIC vai emitir um doc-reality, que acompanha o dia a dia de Ângelo nos tratamentos de fisioterapia., completou. A Consoada do ator vai ser junto da família em Lisboa, devido aos tratamentos de fisioterapia.