Carolina Carvalho recebe bênção dos Carreira para romance com David

Elogios, carinho e muito afeto. Eis os ingredientes que fazem da relação de Sara Carreira e Carolina Carvalho um alvo de atenções. As duas mulheres da vida íntima de David Carreira desenvolveram uma amizade muito especial ao longo dos últimos dois anos.Além de confidentes, a cantora e atriz partilham vários momentos da sua vida, quer em atividades familiares, quer em eventos públicos.A primeira confirmação desta aliança foi dada no aniversário da estrela da ficção da SIC - Carolina completou 25 anos a 3 de dezembro., escreveu a benjamim dos Carreira nas redes sociais.A resposta "fofinha" da cunhada não tardou.Mas se a harmonia parece agora reinar entre Sara e a companheira de David, tal nem sempre aconteceu. Durante o namoro do irmão do meio com Carolina Loureiro, Sara desenvolveu pouco afeto pela então cunhada., disse uma fonte próxima da família.Não foi só Sara que Carolina Carvalho conquistou... A jovem atriz, que integrou ‘Golpe de Sorte’, é muito acarinhada pelos pais do namorado, Fernanda e Tony., confirma a mesma fonte.Já Tony, por estar mais afastado, nem sempre consegue partilhar momentos com David e Carolina mas também nutre um carinho especial pela relação.Na série de sucesso da SIC, Carolina Carvalho deu vida a Jéssica e até chegou a estar grávida. O mistério na ficção passou para a realidade com vários admiradores de David Carreira a questionaram a jovem se estaria à espera de bebé.Carolina viu-se obrigada a esclarecer: "Quando estava a voltar do Rio de Janeiro, uma hospedeira muito querida da TAP entregou-me um kit para o bebé. Para o bebé da Jéssica, não para mim. Muita gente ficou a achar que eu estava grávida de verdade. Não estou. A Jéssica é que está grávida".Recorde-se, a atriz e o cantor esconderam a relação durante meses a fio. Assumiram o namoro em fevereiro.