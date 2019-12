Malato faz as pazes com a mãe após mais de um ano de costas voltadas

Malato e a mãe

20:00

Carolina Marques Dias

Em 2018, José Carlos Malato revelou que estava de relações cortadas com a mãe, Margarida, por se ter assumido homossexual., escreveu nas suas redes sociais. Cerca de um ano depois, o apresentador decidiu colocar um ponto final nas divergências que o separavam da progenitora e os dois já fizeram as pazes., afirmou.Habituado a não celebrar o Natal devido às crenças de Margarida, que é Testemunha de Jeová, o apresentador não gosta da quadra festiva., começa por dizer.O facto de o pai de Malato ter morrido há um ano e meio, vítima de cancro, faz com que o apresentador da RTP tenha ainda menos vontade de festejar a quadra natalícia., afirmou, revelando que vai passar à margem das celebrações.