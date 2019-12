José Condessa rodeado de luxos nos Brasil

José Condessa viu a vida dar uma volta de 180 graus ao ser chamado para integrar o elenco da novela ‘Salve-se Quem Puder’, da Rede Globo, no Brasil.A gravar há cerca de dois meses, o jovem ator de 22 anos tem conseguido dividir a vida profissional com o lazer.Usa as redes sociais para mostrar as suas rotinas no outro lado do Atlântico. Faz de tudo. Idas à praia, desporto e muitas atividades ao ar livre.Começou a captar as atenções, desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, e já viu o seu nome envolto em polémica ao ser-lhe atribuído um romance com a companheiro de elenco, Juliana Paiva.as eternas saudades...Embora tenha permanecido em total silêncio em relação ao triângulo amoroso criado, Condessa já manifestou os primeiros sinais de saudades da vida em Portugal. Falhou o aniversário dos pais e uma data importante para a namorada, Bárbara Branco.Nas últimas semanas decidiu escrever cartas de amor aos familiares. "Quando era novo tinha ‘medo’ de ficar pequeno como o meu pai, e herdar o seu redondo 1,60 m. Ao longo dos anos entendi que será difícil ser tão grande quanto ele", dedicou ao progenitor.Quanto à falta diária da mãe, não conseguiu esconder a emoção., escreveu.Para colmatar as saudades que sente, José Condessa agendou uma viagem especial a Lisboa para rever os pais e decidir o futuro ao lado de Bárbara Branco., dedicou dando a entender que o namoro está para durar e forte frente a qualquer obstáculo.