Letizia com Natal estragado por causa do cunhado

Um dos maiores pesadelos de Letizia acabou por acontecer: Iñaki Urdangarin teve direito a uns dias de liberdade condicional, depois de ter sido detido no centro prisional de Brieva por envolvimento no caso Nóos.O antigo campeão olímpico vai passar o Natal na companhia da mulher, Cristina, e dos quatro filhos.Quem não ficou feliz com esta decisão foram os reis de Espanha, que pretendem afastar a polémica da casa real.De forma a não estarem associados às controvérsias, Felipe VI e Letizia já decidiram que vão passar o Natal apenas com as filhas e com os reis eméritos Sofia e Juan Carlos. A rainha espanhola não perdoa os cunhados por terem manchado o nome da família real e cortou relações com os dois.A polémica começou em 2006 quando o jornal ‘El Mundo’ denunciou alegados pagamentos irregulares entre o governo das Ilhas Baleares e o Instituto Nóos, uma suposta empresa sem fins lucrativos presidida pelo marido da infanta Cristina.Mas só em 2011 é que o caso começou a ser investigado, quando foram descobertas mais evidências de que Iñaki Urdangarin estaria a desviar fundos públicos para as suas empresas privadas. Em 2014, Cristina e o marido foram formalmente acusados de fraude fiscal e de branqueamento de capitais.Face a este escândalo, o casal decidiu ‘fugir’ de Espanha e a credibilidade da Casa Real Espanhola deteriorou-se. Assim que a polémica rebentou, o rei Juan Carlos impediu a filha de participar nas cerimónias de coroação de Felipe VI.Já o irmão retirou-lhe o título de Duquesa de Palma. Em 2017, o julgamento chegou ao fim e Iñaki foi condenado a seis anos e três meses de prisão, e a uma multa de 512 mil euros. Já Cristina acabou por ser absolvida mas teve de pagar 265 088 euros.