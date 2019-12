Mariah Carey deseja fim do casamento de Kim Kardashian

12:04

André Filipe Oliveira

Mariah Carey volta a estar no centro de todas as atenções e desta vez não é pelo êxito do hit de Natal ‘All I Want for Christmas is You’, mas por alegadamente desejar o término do casamento entre Kanye West e Kim Kardashian para se entregar ao rapper.A informação é avançada pela imprensa norte-americana e está a provocar um verdadeiro reboliço., revela uma fonte próxima da diva pop., continuou. Segundo o tabloide, Mariah e West já foram muito cúmplices no passado., acrescentou. Ao que tudo indica, a socialite não terá gostado de saber das recentes novidades.Para acalmar os rumores, Kim Kardashian decidiu responder à polémica de forma indireta ao partilhar um postal de natal ao lado do marido e dos quatro filhos,. A imagem surpreendeu os admiradores do clã que reagiram de forma efusiva à publicação. No entanto, a fotografia já está a ser alvo de controvérsia. Kim confessou que recorreu ao editor de imagem devido ao comportamento da filha North, que não queria posar para as fotografias., admitiu a empresária.