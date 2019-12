Ronaldo soma milhões em casas de luxo

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo é um dos desportistas mais bem pagos do Mundo e muito do seu dinheiro tem sido investido no setor imobiliário.Sem olhar a gastos, recentemente, o craque português comprou o imóvel mais caro de Lisboa, numa das zonas mais exclusivas e nobres da cidade, no valor de 7,2 milhões de euros. Trata-se de uma penthouse, T3, no 13.º andar, com uma área de 288 m2 e um terraço panorâmico de 260m2.Além de uma vista privilegiada e exclusiva sobre a capital, a nova aquisição de CR7 conta com uma piscina com vista para o parque Eduardo VII, sauna, jacuzzi, segurança 24h e um sistema de domótica de última geração [sistema de inteligência para gerir casas].Em Portugal, Ronaldo conta ainda com mais dois apartamentos, em Lisboa, na zona da avenida da Liberdade e no Parque das Nações, bem como uma mansão na Madeira, onde costuma passar férias com a família.Mas não só por terras lusas o jogador da Juventus cimenta os seus investimentos.Em Madrid, no bairro de La Finca, CR7 mantém a mansão onde viveu durante durante largos anos. Uma moradia de luxo, com 36 divisões, entre as quais cinco quartos, com duas casas de banho e jacuzzi numa propriedade de 4500 m2 com um vasto jardim e piscina e uma garagem onde Ronaldo dispõe de alguns dos seus carros de luxo.Atualmente em Turim, com a família, Ronaldo vive numa moradia de luxo, uma colina perto do centro da cidade, mas que garante a CR7 privacidade máxima. A villa de 805 metros quadrados dispõe de todas as comodidades e exigências do craque da Juventus. O craque conta ainda com uma mansão em Marbella, que adquiriu após a venda moradia no Gerês.