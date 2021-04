As cartas sentidas de Harry e William ao avô

O meu avô era um homem extraordinário que fazia parte de uma geração extraordinária. A Kate e eu vamos continuar a cumprir os seus desejos de dar apoio à rainha durante os próximos anos".

"Vou ter saudades do meu avô, mas sei que ele queria que continuássemos a cumprir as nossas funções".





Avô, obrigado pelo teu serviço, a tua dedicação à avó, e por teres sido sempre tu mesmo", finalizou.



Recorde-se que quando a princesa Diana morreu, a rainha Isabel II e o seu marido, Filipe de Edimburgo, foram o grande apoio de William e Harry.



recorreu às suas redes sociais para deixar uma mensagem de carinho ao seu avô, Filipe de Edimburgo, que morreu na passada sexta-feira, aos 99 anos. No texto, que acompanhou uma fotografia rara do marido da rainha Isabel II com George, filho mais velho de William, o marido de Kate Middleton garante que foi uma honra ter crescido com os seus ensinamentos. Também Harry recorreu às redes sociais onde recordou com carinho a personalidade de Filipe de Edimburgo, confidenciando que o avô era "mestre do churrasco".