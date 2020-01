As curvas de sonho de Georgina Rodríguez a dançar salsa

A carregar o vídeo ...

A namorada de Cristiano Ronaldo mostrou-se sensual durante uma aula de dança.

De volta à escola onde aprende a dançar, Georgina Rodríguez parece estar mesmo curada da gripe que a deixou de cama, e surpreendeu os seguidores com um vídeo sensual.A exibir os dotes para a dança, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou-se a praticar salsa num estúdio em Turim, num vídeo onde surge acompanhada de um bailarino encarregue de a ensinar. O professor chama-se, e até brilhou no programa 'Dança com as estrelas' na antena italiana.A namorada do craque da Juventus, que tem formação em dança clássica, revela que não quer deixar de lado esta paixão e que continua a investir cada vez mais nesta vocação.As curvas de Gio voltam a não passar despercebidas, nas imagens onde a espanhola surge a dançar de salto-alto, com um conjunto confortável que lhe realçam as curvas.Georgina Rodríguez tem voltado a captar as atenções depois de ter estado ausente das redes sociais devido à gripe.Recentemente, partilhou um vídeo onde mostra a filha em comum com Ronaldo, Alana Martina, de apenas dois anos, a fazer uma birra por querer brincar com uma mala de luxo , um momento que derreteu os fãs da família.