“As doenças magoam, destroem, matam”: Filho de Pedro Lima deixa mensagem de alerta João Francisco alerta para a importância da saúde mental.

O filho mais velho de Pedro Lima voltou a deixar uma mensagem de alerta nas redes sociais sobre saúde mental. “Depressão. Ansiedade. Demência. São palavras, não mordem, podemos dizê-las. Mas são também doenças, e estas sim magoam, destroem, matam. Não são fraqueza ou personalidade. Temos de as reconhecer para as podermos combater. Sem estigmas, sem vergonhas e sem tabus”, escreveu João Francisco, de 21 anos, que contou com a ajuda de um médico psiquiatra para o ajudar a transmitir “mensagens simples e curtas” sobre o assunto. “Está previsto que no ano de 2030 as Perturbações Depressivas passem a ser a primeira causa de carga de doença a nível mundial”. Pedro Lima, recorde-se, foi encontrado morto em junho.

