As doenças que atormentam as celebridades

A vida das estrelas do cinema, da televisão e da moda nem sempre é tão cor-de-rosa quanto aparenta. Muitas delas enfrentaram diagnósticos de doenças com as quais têm de lidar diariamente.No entanto, acabaram por usar a sua influência para desmistificar temas, deixar mensagens de alerta e apoiar outras pessoas que sofrem dos mesmos problemas. Se no início lidar com uma doença crónica foi um choque, depois, muitas celebridades aproveitaram para tirar algo de positivo ao assumi-la através de entrevistas, palestras, ou até de publicações nas redes sociais, que são acompanhadas por fãs de todo o Mundo.Brad Pitt, por exemplo, tem uma condição chamada prosopagnosia, conhecida como ‘cegueira facial’, que o impede de reconhecer rostos familiares. O ator falou pela primeira vez da doença em 2013 e assumiu que muitas pessoas se "ofendiam" por não as cumprimentar, considerando-o "presunçoso e inconstante". Pitt explicou que não reconhece muitas pessoas que conheceu no passado.sofre com psoríase, uma doença autoimune crónica de pele. Teve o primeiro surto há 15 anos, mas nos últimos tempos piorou e surgiram complicações, como a artrite psoriática.sofre de prosopagnosia, uma perturbação que o impede de reconhecer rostos de pessoas que já tinha conhecido anteriormente. A doença causa ansiedade e constrangimentos.anunciou em janeiro que tem a doença de Lyme, uma condição causada por bactérias do género Borrelia transmitidas por carraças.sofre de lúpus, uma doença reumática crónica e autoimune. Devido a complicações, em 2017, passou por um transplante de rim.tem hepatite C. Segundo a estrela de ‘Marés Vivas’, a doença foi contraída através de uma agulha de tatuagem.foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos, uma perturbação degenerativa do sistema nervoso que afeta a coordenação motora.assumiu em 2009 que sofria de esquizofrenia, uma doença mental crónica que afeta os comportamentos e pensamentos.tem asma, uma doença do sistema respiratório muito comum, caracterizada pelo estreitamento dos brônquios.sofre de trombocitopenia, a redução do número de plaquetas no sangue. Diagnóstico foi conhecido em 2002.tem um transtorno obsessivo-compulsivo, que lhe causa ansiedade e que o leva a ter ações repetitivas para tentar tranquilizar-se.desmaiou durante um programa, aos 23 anos, tendo ficado em coma diabético uma semana. Foi aí que descobriu a doença.foi diagnosticada com osteopenia, a perda gradual da densidade óssea e que pode levar à osteoporose.tem um transtorno bipolar que lhe afeta o humor, os comportamentos e a capacidade de realizar tarefas do dia a dia.enfrenta um problema de pele, rosácea, que afeta os vasos sanguíneos da parte central do rosto, e causa vermelhidão, inchaço e pústulas.tem fibromialgia, uma doença crónica caracterizada por queixas dolorosas no corpo todo durante longos períodos.