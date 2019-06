As escapadinhas de luxo dos craques do futebol

Alejandro Grimaldo tem sido notícia pelas exibições em campo ao serviço do Benfica. Mas há uma razão para isso: Ana Fuster García.A bela espanhola, jurista especializada em criminologia, é a musa inspiradora do jogador. Foi com ela que o craque rumou ao Dubai para alguns dias de descanso e, claro, muito romance. Mas não é o único a desfrutar das paisagens paradisíacas do Dubai em boa companhia.Também Koke, do Real Madrid, viajou com a mulher, a antiga professora de educação física, Beatriz Espejel, para os Emirados Árabes Unidos.Já Rui Vitória, quatro meses depois de ter assinado com o Al Nassr, está de regresso a Portugal e fez questão de agradecer o apoio da família e amigos nesta fase. "A vida é isto! De vez em quando temos de mudar de rumo, percorrer caminhos novos, desconhecidos, para alcançar o que queremos!", escreveu nas redes sociais.Destaque ainda para o guarda- -redes do Liverpool Loris Karius, que está a gozar umas férias românticas na Grécia com a namorada, a modelo Sophia Thomalla.