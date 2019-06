As férias de luxo de Cristina Ferreira em Cannes

Apresentadora, de 41 anos, não olha a gastos no que toca a férias. Cristina Ferreira decidiu seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo e também escolheu o sul de França para descansar e desfrutar da vida de luxo que caracteriza a região, nem que seja apenas por um fim de semana.Em Cannes, ficou instalada no exclusivo Intercontinental Carlton, na célebre Boulevard de la Croisette. Construído em 1911, o hotel oferece vista para a baía e praia privativa. Símbolo da Belle Epoque, é também conhecido por receber algumas das maiores estrelas mundiais, assim como membros da realeza."Reis, princesas, atores de cinema aqui pernoitaram. Grace Kelly conheceu o príncipe Rainier durante o festival de Cannes neste edifício. Só não sei se foi no meu quarto...", escreveu Cristina nas redes sociais, nas quais partilhou várias fotos desta dispendiosa aventura.Instalada num quarto com vista para o mar, a apresentadora terá pagado cerca de mil euros por noite para se sentir uma verdadeira princesa.Resta saber se, tal como Grace do Mónaco, também conheceu o seu príncipe encantado...Com as baterias recarregadas, Cristina Ferreira volta hoje às manhãs da SIC.