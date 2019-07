As férias de sonho de Cláudia Vieira no Algarve

12:31

Cláudia Vieira, de 41 anos, está a viver uma fase de grande felicidade. Grávida de três meses e meio, a atriz decidiu rumar ao Algarve com o companheiro, João Alves, e a filha, Maria. A família está instalada num resort de luxo na zona da Albufeira, o que obriga a estrela da SIC a desembolsar centenas de euros por dia."Ainda não sinto a bebé", garantiu a atriz sublinhando que ainda não tem qualquer tipo de limitações. Prova disso foi a rotina de praia que fez. Cláudia utilizou sempre o protetor antes de se expor ao sol. E manteve sempre a postura recatada, como é habitual.O casal não conseguiu, no entanto, esconder a fase de enorme realização. Para trás parece estar o drama vivido por Cláudia Vieira devido ao término da relação de uma década com Pedro Teixeira, em 2014., admitiu em entrevista a Daniel Oliveira. Agora, está decidida a ser feliz ao lado do mais que tudo, que já não se coíbe de mostrar nas redes sociais., completou à ‘Vidas’.