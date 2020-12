As férias mais quentes de Juliana Paes

17 dez 2020 • 16:15

Bianca Pereira

continua a desviar as atenções para a sua silhueta. Se o corpo escultural da atriz já impressiona, a vista panorâmica do ambiente das férias da estrela também é de tirar o fôlego. O cenário das águas azuis cristalinas das Maldivas não deixa ninguém indiferente. De férias, a artista brasileira não se inibiu de mostrar os luxos de que usufruiu, seja simplesmente a relaxar ou a fazer mergulho.Aos 41 anos, a atriz tem conquistado milhares de gostos nas redes sociais, especialmente quando se deixa fotografar em biquíni, exibindo toda a sua sensualidade. Adepta de uma alimentação equilibrada e exercício físico, como faz questão de mostrar aos milhões de seguidores, a atriz mostra que mesmo em férias não prescinde destes requisitos.Exposta a todos os comentários, Juliana foi acusada de editar as fotos e não hesitou em brincar com a situação., afirmou. Sem Photoshop ou não, uma coisa é certa: Juliana continua a quebrar recordes de sensualidade.