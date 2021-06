As histórias de amor dos famosos que venceram obstáculos

Jennifer Lopez procurou conforto no colo do ‘ex’ Ben Affleck. Bieber reatou com Haley depois de ter voltado para Selena Gomez.

Após terminar a relação de forma relâmpago com Alex Rodriguez, Jennifer Lopez procurou conforto no colo do ‘ex’ Ben Affleck, com quem viveu um romance tórrido no início dos anos 2000. Nas últimas semanas, os dois têm sido vistos um com o outro várias vezes e aguarda-se agora a oficialização da nova oportunidade concedida por JLo ao ator.









Justin e Haley Bieber namoraram em 2016, mas o romance terminou com o artista a voltar para Selena Gomez. Mais tarde, Bieber reatou com Haley.

Separados desde 2019, Kylie Jenner e Travis Scott mantêm-se unidos e há até quem diga que ambos têm “uma relação aberta”. São pais de Stormi, de 3 anos.