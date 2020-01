As imagens do luxuoso hotel de Cristiano Ronaldo em Madrid

A marca 'Pestana CR7 Lifestyle Hotels' vai chegar à Gran Vía em Madrid.Este vai ser o primeiro hotel de Cristiano Ronaldo fora de portugal, depois de já ter aberto em Lisboa e no Funchal.O projeto foi apresentado esta terça-feira, dia 21, em Espanha, e é o resultado de um investimento denum anúncio feito pelo diretor de desenvolvimento do grupo hoteleiro, José Roquette, numa conferência de imprensa.O hotel de luxo situa-se num edifício que ainda se encontra em remodelação, numa das zonas mais conhecidas e visitadas da cidade. O espaço tem 168 quartos e vai contar com um Sports Bar, restaurante, rooftop com vistas panorâmicas sobre a cidade, piscina e ginásio.Cada andar do edifício luxuoso vai ser inspirado nos valores do desporto, que vão estar presentes em detalhes da decoração e representados na cultura e atmosfera do hotel., escreveu CR7 nas redes sociais, onde mostrou o edifício.