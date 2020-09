“As mamas crescem-me com a idade”: Cristina Ferreira explosiva no regresso ao 'Você na TV'

Cristina Ferreira voltou a aparecer esta segunda-feira nos ecrãs da TVI para um emotivo reencontro com Manuel Luís Goucha no programa que a popularizou, o ‘Você na TV!’. Ao entrar em estúdio, a estrela foi recebida por braços abertos pelo colega, que não deixou de brincar com o decote ousado exibido pela apresentadora. “Ainda vais a advogada”, disse, comparando com o generoso decote normalmente exibido por Suzana Garcia, que recentemente lançou farpas a Cristina.









Com Goucha a elogiar as suas curvas sensuais, a nova diretora de ficção e entretenimento do canal de Queluz de Baixo, acabou por dizer, em tom de brincadeira: “As mamas crescem-me com a idade, não consigo perceber porquê”.

Os fãs também não deixaram de notar o peito mais volumoso e os elogios ao ousado jumpsuit escolhido por Cristina somaram-se. “Vim vestida à ‘Você na TV!’, justificou.





Durante a manhã, Cristina voltou a falar sobre as razões que a levaram a trocar a TVI pela SIC. “ Sabes como gosto de fazer televisão. Senti que aqui não estavam a valorizar isso e estava a ser mais uma”.





Agora focada em recuperar as audiências, a apresentadora anunciou que o seu novo programa, ‘O Dia de Cristina’, estreia amanhã e que está empenhada em fazer o melhor pela estação, mesmo que isso implique prescindir de algumas pessoas, uma vez que não terá espaço para todas as caras do canal. “Isso vai ser o mais difícil”, lamenta, justificando o facto de ter dispensado recentemente o apresentador Carlos Ribeiro do programa ‘Somos Portugal’. A apresentadora afirma que este não se enquadrava no formato e decidiu apostar em novos rostos, como Ruben Rua ou Iva Domingues.





Se, há uma semana, Teresa Guilherme conquistou o top de audiências com a estreia de ‘Big Brother - Revolução’, no último domingo, a rainha dos reality shows não mereceu a preferência do público e o formato ficou num modesto 6º lugar.





O programa foi completamente arrasado pela concorrente SIC, que no domingo estreou a nova temporada de ‘Isto É Gozar com Quem Trabalha’, de Ricardo Araújo Pereira. O programa de humor reuniu as preferências da noite do último domingo: obteve 30,2% de share e foi visto por 1 milhão e 625 mil espectadores. ‘Big Brother - A Revolução’ registou um share de 22,1% e teve 1 milhão e 115 mil pessoas a ver em simultâneo.

susto com

as filhas



Ricardo Araújo Pereira revelou que sofreu um susto com as filhas, que estão de quarentena. A escola que frequentam fechou por casos de Covid.