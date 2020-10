As manobras perigosas de Donald Trump

Donald Trump regressou esta semana à Casa Branca, após um breve internamento hospitalar por estar infetado com o novo coronavírus., escreveu o presidente norte-americano no Twitter, poucas horas antes de abandonar o Hospital militar Walter Reed, em Maryland. "Eu fiquei à frente. Liderei. Sei que há um risco, há perigo, mas tudo bem. Agora estou melhor e talvez esteja imune, não sei. Saiam à rua, tenham cuidado", aconselhou, acrescentandoPalavras que preocuparam os especialistas em saúde pública.O regresso de Donald Trump à Casa Branca foi digno de um reality show. O presidente subiu a escadaria do edifício de máscara e esperou que o helicóptero ‘Marine One’, que o transportou do hospital, abandonasse o relvado para lhe fazer continência. Logo depois, tirou máscara e colocou-a no bolso. De acordo com a CNN, já depois de ter entrado na residência oficial, voltou a sair para regravar o seu regresso.Desde que foi diagnosticada, a primeira-dama, de 50 anos, tem permanecido na residência de Washington. "Sinto-me bem e continuarei a descansar em casa", escreveu no Twitter.disse Trump.