As mudanças no rosto de Georgina Rodríguez ao longo dos anos Foram divulgadas imagens antigas de Gio em que são notórias as diferenças no seu rosto

14 dez 2020 • 18:54

Georgina Rodríguez nunca escondeu que é uma mulher preocupada com a imagem e que faz de tudo para estar no seu melhor. Ainda assim, recusa falar abertamente sobre as cirurgias estéticas que realizou ao longo dos últimos anos, principalmente desde que começou a namorar com Cristiano Ronaldo, em 2016. No entanto, a conta de Instagram ‘Belleza Falsa’, que mostra o antes e depois de alguns rostos conhecidos, divulgou imagens antigas de Gio.



Com a partilha, os seguidores referiram diferenças no nariz, lábios e maçãs do rosto da modelo espanhola. Mas as opiniões dividiram-se: uns consideram que Georgina Rodríguez fez bem em recorrer à estética para melhorar a imagem e, para outros, as alterações foram desnecessárias. O tamanho do peito também era um aspeto que Gio gostava de melhorar e, para isso, recorreu a uma mamoplastia de aumento.



Exercício e massagens

À margem destes procedimentos, a namorada de CR7 tenta ter um estilo de vida saudável para se manter em forma. "Pratico desporto no ginásio que temos em casa e faço caminhada com os meus filhos. Gosto de fazer drenagem linfática várias vezes por mês, porque as mulheres retêm muitos líquidos." Quanto à alimentação, mostra-se descontraída. "Também tento alimentar-me de forma saudável, sem seguir nenhuma dieta rígida. De vez em quando também me entrego. Ninguém fica amargo com um doce."

