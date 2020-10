As mulheres mais poderosas do mundo

A revista ‘Forbes’ revelou a lista anual das empresárias mais ricas dos Estados Unidos, onde se incluem várias artistas e nomes bem conhecidos entre as celebridades internacionais.









No mundo da música, Rihanna lidera o ranking com uma fortuna avaliada em 511 milhões de euros. A cantora investiu numa marca própria de maquilhagem e de lingerie, que são atualmente as suas principais fontes de riqueza.

No segundo lugar da lista das artistas mais ricas está Madonna com um império avaliado em mais de 425 milhões de euros, seguindo-se Céline Dion com 378 milhões e Beyoncé com 356 milhões.





Também Taylor Swift, Lady Gaga e Jennifer Lopez fazem parte do ranking das mulheres mais poderosas do Mundo e mostram talento para os negócios. Além de se manterem ligadas à carreira musical mantêm a faceta empreendedora.



Riqueza e influência no feminino

Oprah Winfrey é uma das mulheres que lidera a lista das mais ricas e empreendedoras dos EUA com uma fortuna avaliada em mais de dois biliões de euros. Também a tenista Maria Sharapova e a atriz Resse Witherspoon têm um lugar de destaque na lista da Forbes, com um império avaliado em 170 milhões.



Clã Kardashian conquista fortuna e destaque

Kim Kardashian, Kylie Jenner e Kris Jenner integram o leque de mulheres mais ricas e poderosas do Mundo. A socialite Kim Kardashian conquistou um império de 663 milhões de euros, seguindo-se a irmã e empresária Kylie com 595 milhões e a matriarca do clã, Kris Jenner, com 162 milhões. Esta é considerada uma das famílias mais ricas, e que faz questão de exibir todos os seus luxos através das redes sociais e de um reality-show sobre a família, que agora chega ao fim.