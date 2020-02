As novas musas da televisão nacional

01:31

Carolina Cunha

A luta pelas audiências leva os canais nacionais a apostar cada vez mais em jovens talentos. Com apenas 20 anos, Raquel Sampaio é a mais recente contratação do programa ‘Fama Show’, da SIC. Deu os seus primeiros passos no mundo da moda com 14 anos e, aos 19, estreou-se como atriz na telenovela ‘Vidas Opostas’. O seu talento não passou despercebido e agora terá oportunidade de se estrear como apresentadora.Já Matilde Reymão Nogueira, com 19 anos, é uma das mais recentes apostas da TVI. A modelo, que dá que falar pela sua beleza e sensualidade, foi chamada para brilhar na próxima novela do canal, que tem como título provisório ‘Amar Demais’. Mas há outras jovens atrizes a dar cartas no pequeno ecrã, como é o caso das irmãs Joana e Inês Aguiar, que têm brilhado nas novelas da SIC.Apesar de já terem conquistado as atenções do público pela sua versatilidade e talento, Júlia Palha e Filipa Nascimento também se tornaram estrelas. Na TVI, Júlia integra o elenco de ‘Na Corda Bamba’ e foi apresentadora do programa ‘Selfie’. Filipa Nascimento integra a novela ‘Terra Nostra’ (SIC) e a sua beleza também não passa despercebida.A beleza e sensualidade de Júlia Palha conquistaram o público português. Com apenas 21 anos, a atriz é um dos rostos mais badalados da ficção nacional da TVI.