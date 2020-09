As novas musas do futebol

01:30

Vânia Nunes

A Liga já arrancou e com ela também se iniciou outra competição fora das quatro linhas: a disputa pelas bancadas com as mulheres mais sexy.Do plantel do Sporting chega Ana Mamore, companheira de Antonio Adán, uma nutricionista que faz também furor como influenciadora nas redes sociais. À jovem junta-se Bruna Rafaela, namorada de Pedro Gonçalves, natural de Braga e estudante de Medicina. A torcer pelo clube verde e branco está também Elisabeth, mulher de Pedro Porro.A Lisboa, mas a apoiar o Benfica, chegou ainda a modelo Isa Ranieri, a paixão do brasileiro Everton Cebolinha. Pedrinho também veio bem acompanhado pela sensual namorada Layla Gabrielly Gomes.Esta época desportiva, o Boavista vai contar com uma adepta especial, Elena Gomez, mulher de Javi García, que está assim de regresso a Portugal. A modelo espanhola está grávida pela terceira vez e já se instalou no Porto com a família.