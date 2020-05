As novas rotinas de Carolina Patrocínio com a chegada do quarto filho

A carregar o vídeo ...

Carolina Patrocínio treina uma semana após parto

Uma verdadeira bênção! Carolina Patrocínio e o marido Gonçalo Uva já voltaram a casa com o bebé Eduardo, que nasceu a 20 de abril.Os primeiros dias têm sido bastante agitados, no entanto, a apresentadora da SIC tem contado com o total apoio do companheiro nas atenções ao bebé e do amor e empenho das três filhas, Diana, Frederica e Carolina, que estão encantadas com o irmão mais novo.Embora tenha várias coisas para se ocupar, a estrela do canal de Paço de Arcos já conseguiu tirar tempo para fazer exercício físico e assim manter-se em forma., explicou.A partilha do treino intensivo nas redes sociais levou algumas seguidoras a questioná-la acerca do tempo ideal para retomar as rotinas de exercício.Pela primeira vez ao fim de três gestações, Carolina Patrocínio conseguiu encontrar uma conselheira para amamentar o bebé, sem quaisquer problemas.. O segredo passou por não fazer exercício.