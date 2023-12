“As palavras ficam para quem as diz”: João Moura Caetano sobre o fim do namoro com Luciana Abreu

João Moura Caetano falou esta terça-feira pela primeira vez sobre o fim do namoro com Luciana Abreu, durante uma presença no programa ‘Goucha’, da TVI.





Sublinhando que sempre foi “discreto” no que respeita à vida privada e que quer continuar assim, o cavaleiro não deu pormenores sobre os motivos da rutura, mas afirmou que “sempre que começa um namoro é com a ideia que as coisas corram bem” e que o mediatismo em torno de Lucy, e tudo o que se escreveu sobre a relação, não lhe interessa: “O que me interessa é a pessoa em si”, fez notar.

Quando o apresentador o convidou a comentar as acusações da atriz e apresentadora, que o acusou de ser “traidor, manipulador, mentiroso e controlador”, o cavaleiro tauromáquico disse apenas: “As palavras ficam para quem as diz e as atitudes ficam para quem as tem. Há uma coisa que o meu avô me dizia sempre: ‘a mim só me chateia quem eu deixo’.”