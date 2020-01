As primeiras cenas de José Condessa com 'paixão' brasileira

Apesar dos rumores, José Condessa continua a provar que o namoro com a atriz Bárbara Branco vai de vento em popa , com a partilha de vários momentos a matarem saudades. Recentemente, no programa 'Você na TV', José Condessae desmentiu a traição a Bárbara Branco. O ator garantiu que no Brasil é muito comum as estrelas serem alvo de rumores deste género.O rosto da ficção tem recebido apoio por parte dos milhares de seguidores que acompanham a sua carreira.Além disso, algumas figuras públicas também reagiram à publicação, 'aplaudindo' o novo desafio de José Condessa., escreveu a cantora April Ivy., disse Kelly Bailey. Pedro Teixeira, Luís Borges e Sharam Diniz também mostraram o apoio nesta nova fase do ator.A nova novela da Rede Globo "Salve-se Quem Puder", vai estrear no próximo dia 27 de janeiro.