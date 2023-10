As primeiras fotos da filha de Neymar Jorge Jesus deu autorização ao internacional brasileiro para viajar até São Paulo e assim ver Mavie.

Neymar, de 31 anos, já revelou as primeiras fotografias ao lado da filha, Mavie, que nasceu na madrugada de sexta-feira. Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, dispensou o craque brasileiro do jogo de ontem frente ao Al Akhdoud, para se deslocar ao Brasil e estar ao lado da pequena e de Bruna Biancardi, a modelo e influencer de 29 anos, na maternidade Zona Sul, em São Paulo. O casal não escondeu a felicidade e partilhou a mesma mensagem: "Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós. Obrigada por nos ter escolhido".