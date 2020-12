As primeiras imagens de Ronaldo e Georgina na gala do Dubai

A carregar o vídeo ...

As primeiras imagens de Ronaldo e Georgina em noite de gala no Dubai

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez passaram o Natal no Dubai porque hoje o jogador está nomeado para receber um prémio na gala Globe Soccer, no Dubai.O casal já chegou ao local onde irá decorrer a cerimónia, com as páginas de fãs a partilharem as primeiras imagens de Gio e CR7.Nas imagens é possível ver o look escolhido pela espanhola: um vestido vermelho, colado ao corpo, com decote pronunciado. O filho mais velho do jogador, Cristianinho, também marcou presença na cerimónia.Veja o vídeo.