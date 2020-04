As primeiras palavras de Príncipe Carlos durante o isolamento

gravado na sua casa na Escócia, Birkhall, onde tem permanecido com a mulher, Camilla, duquesa de Cornualha, em quarentena.No vídeo partilhado na página oficial do palácio real, o filho de Isabel II fala da sua experiência com o vírus e deixa uma mensagem de coragem a todos os que estão a sofrer com a pandemia., disse o príncipe., acrescentou Carlos deixando uma nota à população idosa para que se mantenha em segurança num período de enorme fragilidade.