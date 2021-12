As publicações mais populares de 2021 nas redes sociais Anúncio da gravidez de Georgina Rodríguez ficou em 1º lugar.

As publicações mais populares de 2021 nas redes sociais

01:30

O fim do ano leva a balanços e, por isso, a rede social Instagram revelou quais foram as publicações mais populares de 2021. Desde anúncios de gravidez, casamentos e futebol, foram várias as publicações que conquistaram os internautas.



A revelação de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão ser pais de gémeos, em 2022, foi a publicação mais popular da rede social, tendo conseguido mais de 32 milhões de ‘gostos’. O casamento-surpresa de Ariana Grande e Dalton Gomez, em maio, deixou os internautas entusiasmados e a boa nova teve mais de 26 milhões de ‘gostos’, ficando em segundo lugar. Já o anúncio da gravidez de Kylie Jenner ocupou a terceira posição. A jovem, de 24 anos, contou que estava grávida em setembro e a revelação conquistou mais de 24 milhões de ‘gostos’.

Mais sobre

artigos relacionados