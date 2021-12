As rainhas do Instagram em Portugal

01:30

Vânia Nunes

A vida da manequim portuguesa Sara Sampaio mudou radicalmente em 2013, quando começou a sua ligação à marca de lingerie Victoria’s Secret. Nessa altura, trocou o Porto por Nova Iorque e associou-se às mais conceituadas marcas de moda mundiais. Hoje, com 30 anos, e já mais afastada das passerelles para apostar no cinema, é a mulher portuguesa com mais seguidores no Instagram: 7,8 milhões.No pódio das rainhas da rede social está também Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, com 2,4 milhões de seguidores, tornando-se assim num dos rostos mais apetecíveis para as marcas. Cristina Ferreira ocupa o terceiro lugar com 1,5 milhões.Margarida Corceiro, Katia Aveiro, Cláudia Vieira, Daniela Ruah, Jessica Athayde e Sara Matos são outros dos rostos com mais de 1 milhão de seguidores, o que já lhes permite receber, em média, entre 1200 e 4 mil euros por cada publicação patrocinada.